"Террористов надо уничтожать, и мы будем это делать": Токаев обратился к протестующим казахам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям республики, которая в последние несколько дней охвачена протестами.

Первым делом руководитель страны исключил возможность мирного урегулирования демонстраций, заявив, что позволил силовикам стрелять в граждан на поражение без предупреждения.

- Нас призывают провести мирные переговоры. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Террористов надо уничтожать, и мы будем это делать, - сказал Токаев.

По мнению президента Казахстана, в стране орудуют некие "иностранные бандиты", а подстрекательство к протестам ведут "свободные медиа".

Интернет, добавил он, будет частично восстановлен, однако тех, кто будет публиковать "экстремистские высказывания", ждёт уголовная ответственность.

Казахи, напомним, вышли на мирные митинги по всей стране, требуя не повышать цены на топливо. Вскоре демонстрации переросли в столкновения с силовиками, имеются погибшие. В Казахстан прибыло военное подкрепление из России.