ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:00

"Невский экологический оператор" рассказал об улучшении ситуации с вывозом мусора

фото ЗакС политика "Невский экологический оператор" рассказал об улучшении ситуации с вывозом мусора

Компания "Невский экологический оператор", с Нового года ставшая ответственной за вывоз твердых коммунальных отходов со всего Петербурга, выпустила заявление, в котором рассказывается об интенсификации работы и удовлетворении все большего числа жалоб на несвоевременный или некачественный вывоз мусора из дворов. Организация отдельно благодарит за содействие администрации Выборгского и Калининских районов, с территории которых на праздниках поступало критическое количество жалоб.

Оператор с Нового года привлек более тридцати дополнительных машин, и в течение предыдущих суток городские контейнерные площадки убирали уже 427 единиц специализированной техники.

"На сегодняшний день стабильная ситуация наблюдается в зоне ответственности компаний Автопарк №1 "Спецтранс" и "Петро-Васт". Данными операторами по транспортированию ТКО качественно организована работа по отработке поступающих жалоб: все обращения обрабатываются максимально оперативно, а соответствующие адреса немедленно включаются в график регулярного обслуживания, что исключает повторное переполнение контейнерных площадок",  - говорится в сообщении от пресс-службы.

Отметим, что организация оказалась среди тех, кому достался крупный штраф, выписанный Государственной жилищной инспекцией 5 января. Некоторые дворы, в особенности на севере города, не убирались от коммунальных отходов с конца декабря, то есть дольше недели.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама