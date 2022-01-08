"Невский экологический оператор" рассказал об улучшении ситуации с вывозом мусора

Компания "Невский экологический оператор", с Нового года ставшая ответственной за вывоз твердых коммунальных отходов со всего Петербурга, выпустила заявление, в котором рассказывается об интенсификации работы и удовлетворении все большего числа жалоб на несвоевременный или некачественный вывоз мусора из дворов. Организация отдельно благодарит за содействие администрации Выборгского и Калининских районов, с территории которых на праздниках поступало критическое количество жалоб.

Оператор с Нового года привлек более тридцати дополнительных машин, и в течение предыдущих суток городские контейнерные площадки убирали уже 427 единиц специализированной техники.

"На сегодняшний день стабильная ситуация наблюдается в зоне ответственности компаний Автопарк №1 "Спецтранс" и "Петро-Васт". Данными операторами по транспортированию ТКО качественно организована работа по отработке поступающих жалоб: все обращения обрабатываются максимально оперативно, а соответствующие адреса немедленно включаются в график регулярного обслуживания, что исключает повторное переполнение контейнерных площадок", - говорится в сообщении от пресс-службы.

Отметим, что организация оказалась среди тех, кому достался крупный штраф, выписанный Государственной жилищной инспекцией 5 января. Некоторые дворы, в особенности на севере города, не убирались от коммунальных отходов с конца декабря, то есть дольше недели.