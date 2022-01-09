ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:59

Многие известные россияне попали в новый список натурализованных граждан Мальты

фото ЗакС политика Многие известные россияне попали в новый список натурализованных граждан Мальты

В официальном вестнике Мальты появились списки новых граждан, которые стали официальными гражданами страны в конце 2020 года. В перечне присутствует много фамилий россиян — в том числе, именитых. На их фамилии обратил внимание генеральный директор "Трансперенси Интернешнл — Россия"* Илья Шуманов.

Так, в списке граждан Мальты оказались владелец клиники "Мать и Дитя" Марк Курцер, владелец сети SPAR Мушвиг Абдуллаев, экс-директор дочки "Транснефти" Андрей Турба, миноритарий ГК ЛСР Константин Ходосовский.

Отметим, что мальтийские журналисты опубликовали расследование, посвящённое россиянам, получившим островное гражданство.

В прошлом году, напомним также, в мальтийском вестнике представили списки натурализованных граждан, в число которых попали полные тезки владельца сети кофеен "Шоколадница" Александра Колобова, бывшего главы "Транснефтепродукта" Михаила Меженцева, акционера АФК "Система" Александра Горбатовского, топ-менеджеров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина, члена политсовета регионального отделения "Единой России" в Калининграде Юрия Находкина.

*"Трансперенси Интернешнл — Россия" внесено в реестр НКО-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама