Многие известные россияне попали в новый список натурализованных граждан Мальты

В официальном вестнике Мальты появились списки новых граждан, которые стали официальными гражданами страны в конце 2020 года. В перечне присутствует много фамилий россиян — в том числе, именитых. На их фамилии обратил внимание генеральный директор "Трансперенси Интернешнл — Россия"* Илья Шуманов.

Так, в списке граждан Мальты оказались владелец клиники "Мать и Дитя" Марк Курцер, владелец сети SPAR Мушвиг Абдуллаев, экс-директор дочки "Транснефти" Андрей Турба, миноритарий ГК ЛСР Константин Ходосовский.

Отметим, что мальтийские журналисты опубликовали расследование, посвящённое россиянам, получившим островное гражданство.

В прошлом году, напомним также, в мальтийском вестнике представили списки натурализованных граждан, в число которых попали полные тезки владельца сети кофеен "Шоколадница" Александра Колобова, бывшего главы "Транснефтепродукта" Михаила Меженцева, акционера АФК "Система" Александра Горбатовского, топ-менеджеров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина, члена политсовета регионального отделения "Единой России" в Калининграде Юрия Находкина.

*"Трансперенси Интернешнл — Россия" внесено в реестр НКО-иноагентов