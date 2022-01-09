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Новости 15:09

Новый автобусный маршрут напрямую свяжет Коломяги с метро "Озерки"

фото ЗакС политика Новый автобусный маршрут напрямую свяжет Коломяги с метро "Озерки"

Начиная с 1 апреля петербуржцы, проживающие в Коломягах, смогут без пересадок добираться до станции метро "Озерки", информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Вместо маршрутки К-208 на маршрут выйдет автобус с аналогичным номером: он будет проезжать от метро "Удельная" через Парашютную улицу до Репищевой улицы. Благодаря этому решению горожане смогут беспересадочно добираться до метро "Озерки" и Гражданского проспекта.

Автобусы № 208 будут начинать работу в 5:30 и ходить до полуночи. В часы пик интервал движения составит 10-12 минут, а в обычное время и выходные — 15-18 минут.

На маршрут пустят 16 автобусов вместимостью 50 пассажиров.


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