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Новости 17:59

С 10 января временно приостанавливается движение трамваев по улице Коллонтай

фото ЗакС политика С 10 января временно приостанавливается движение трамваев по улице Коллонтай

Начиная с понедельника, 10 января, будет закрыто движение трамваев по улице Коллонтай, информирует петербургский комитет по транспорту. Связано это с тем, что на обозначенной магистрали начнётся ремонт путей, который завершится 31 января.

На время работ трамваи №№ 10, 27, 65 будут курсировать по обходной дороге через улицу Дыбенко и Дальневосточный проспект.

Уточняется, что на период закрытия путей будет усилен троллейбусный маршрут № 33, на который выведут дополнительные машины. Также для жителей запустят временный автобусный маршрут № 4М — от проспекта Солидарности через улицу Коллонтай и Дальневосточный проспект к станции метро "Новочеркасская". Интервал движения автобуса составит 20 минут, в часы пик – 12–13 минут.

Напомним, ранее 9 января стало известно, что начиная с апреля жители Коломяг смогут без пересадок добираться до метро "Озерки" на новом автобусном маршруте.


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