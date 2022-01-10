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Новости 10:48

В Петербурге и Ленобласти установился рекорд по количеству снега, выпавшего с начала зимы

фото ЗакС политика В Петербурге и Ленобласти установился рекорд по количеству снега, выпавшего с начала зимы

Петербургские метеорологи утром 10 января зафиксировали рекордное с начала зимы число выпавшего снега. Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, высота снежного покрова в городе достигла 37 см. Это на один сантиметр больше, чем фиксировалось накануне.

В свою очередь, на территории Ленобласти рекорд тоже обновился: в Лодейном поле высота покрова достигла уровня 66 см.

Отметим, что сильные метели пришли в Петербург в самом начале зимы, принеся городу много проблем: дворы, улицы и крыши не успевали оперативно убирать. Это приводило и продолжает приводить к регулярным пробкам, дорожным авариям и травмам пешеходов. Плохое качество уборки в декабре признал лично губернатор Александр Беглов. Правда, часть ответственности за это он переложил на нерадивых автомобилистов, паркующихся во дворах не по правилам. Обсуждались "снежные" проблемы и в стенах Мариинского дворца.


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