Первый снег седьмого созыва ЗакСа

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Под конец декабря депутаты Заксобрания на внеочередном заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам выслушали доклады представителей Смольного о том, как Петербург справляется с уборкой снега. Подобные обсуждения проходили в парламенте и в прошлые годы, но депутаты седьмого созыва поднимают эту тему впервые. Чиновники считают, что город со осадками справляется, но не без труда. Готовых решений проблем со снегом придумать не удалось, зато договорились сформировать рабочую группу.

Обсудить план по борьбе с неубранными улицами поручил главе комиссии по городскому хозяйству Валерию Гарнецу ("Единая Россия") спикер Заксобрания Александр Бельский. Кроме членов комиссии на встрече присутствовали представители Смольного: председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко и глава жилищного комитета Олег Зотов. Они рассказали, как обстоят дела со уборкой улиц сейчас, а также ответили на вопросы депутатов.

По словам Пониделко, несмотря на аномальное количество осадков, подрядные организации своевременно убирают дороги в соответствии со всеми регламентами, правда, для этого все равно пришлось нанимать дополнительные 680 единиц снегоуборочной техники.

- Работы много, но отрасль достаточно уверенно выполняет задачи. Замечания имеются, мы их все знаем. Будем благодарны, если подскажете, на что обратить внимание, - обратился к депутатам Пониделко, которого назначили на должность около месяца назад.

Депутат Борис Вишневский ("Яблоко") поинтересовался у Пониделко, как решить проблему уборки тротуаров, заставленных различными рекламными конструкциями, которые мешают проезду крупной техники. Он напомнил, что ранее обращался в комитет с предложением убрать подобные объекты с улиц. Глава комблага ответил, что перед комитетом в первую очередь стоит задача сделать город комфортным для петербуржцев, и пообещал рассмотреть этот вопрос. В защиту интересов предпринимателей выступил руководитель фракции "Единая Россия" Павел Крупник. Он заявил, что не стоит жаловаться на бизнес, который платит городу за размещение рекламы.

- Надо давать людям работать. Они за эти все форматы платят городу очень большие деньги. Давайте сейчас просто все снесем? - обратился Крупник к Вишневскому.

Против предложения "яблочника" выступил и Гарнец. Он считает, что в труднодоступных для техники местах нужно задействовать больше рабочих. Вишневский не смог оставить выпад Крупника в свой адрес без ответа и заявил, что деньги от рекламы не покрывают травмы горожан. Он отметил, передвигаться по городу без специальных навыков невозможно.

- Интернет переполнен каждую снежную зиму жуткими фотографиями, что происходит на тротуарах в центре города. Невозможно пройти без альпинистских кошек. Я как бывший альпинист понимаю, - не успокаивался Вишневский.

Крупник парировал тезисы оппонента, объясняя, что подобные решения не помогут.

- Такой снежной зимы давно не было. Вы уберете рекламные конструкции, думаете, все тротуары будут чистые потом? А что будете убирать, когда будет опять такой же снег, а рекламщиков уже не будет? Давайте убирать дома тогда, - ответил единоросс. Казалось, вариант, где улицы будут расчищены от снега, он не допускал.

Когда депутаты спросили про улучшение технического оснащения и уход от ручного труда, Пониделко ответил, что обновлять автопарк будут.

- Наверное, когда приходит новый руководитель и начинает сразу заявлять о модернизации систем - это немножко не мой подход, - сказал глава комблага.

Как рассказал Пониделко, на покупку нового оборудования выделен миллиард рублей. Также планируется увеличить количество снегоплавильных установок. Сейчас в городе таких насчитывается 11, что, по словам главы комблага, недостаточно.

Крупник спросил про использование реагентов при обработке дорог. Пониделко заверил, что от "химии" уже все отказались, и в ходу у них только соль, да и то, стараются применять ее как можно реже. Депутат Алексей Далматов ("Единая Россия") попросил обратить внимание на уборку снега в Красносельском и Кировском районах, других вопросов у него не оказалось.

Глава жилищного комитета Олег Зотов, как и Пониделко, поделился с депутатами статистикой и упомянул численность дворников в Петербурге, что в дальнейшем стало главной темой обсуждения. По словам руководителя Жилищного комитета, в городе круглосуточно трудятся около семи тысяч человек.

- Несмотря на внушительность этих цифр, этого, конечно же, недостаточно, - пожаловался он.

По словам председателя комитета, чтобы покрыть нужду в кадрах, городу требуется 19 тысяч работников. Вишневский попросил уточнить, сколько действительно людей привлечены к работе. Зотов признался, что проверить эту цифру затруднительно. С другой стороны, отметил он, важно качество, а не количество.

Речь зашла и о жильё для коммунальщиков. Зотов заявил, что для них подготовлено примерно 2,5 тысяч койко-мест, где дворники могут отдохнуть, отогреться в мороз или помыться, например. Он заверил: на достигнутом в комитете останавливаться не собираются и будут стремиться к увеличению этого показателя. Обсудили и зарплаты дворников. В некоторых организациях они получают около 17 тысяч рублей, но бывают конторы, в которых они могут зарабатывать более 40 тысяч рублей в месяц, что Зотов считает хорошим достатком. Депутата Крупника такие суммы поразили. Он считает необходимым повышать престиж профессии и поднимать зарплаты дворникам, а также предоставить им льготы на проезд в общественном транспорте. Вишневский предложил выделять дворникам служебные квартиры. По его мнению, в центре города полно пустующих домов, в которые их можно было бы заселить. Обеспечить дворников жильем предлагал и Крупник.

Нехватка персонала - не единственная проблема жилкома. Зотов также рассказал, что некоторые трудности вызывает "лоскутность" участков - за уборку отдельных участков отвечают разные организации. Например, зеленые насаждения находятся под контролем муниципалов, а подходы к подъездам чаще всего убирают управляющие компании. Зотов считает, что за каждым двором должен быть закреплен лишь один "хозяин", который будет отвечать за уборку на всей территории. Какого-либо подробного плана по решению этого вопроса еще нет.

Запаркованность - тоже важная задача, которую еще предстоит решить, рассказал председатель жилкома. Нынешнее законодательство не позволяет эвакуировать автомобиль, который мешает работе снегоуборочной техники, если он припаркован по правилам.

Зотов отчитался, что во внутридворовых территории удалось убрать более миллиона кубометров снега, а в пиковые моменты на крышах трудилось около 1,5 тысяч человек. Он считает необходимым привлекать в систему городского хозяйства сторонние организации, например, управляющие компании, которые сейчас никак не контролируются и взаимодействуют исключительно с жильцами домов. В жилкоме хотят усилить контроль за ними.

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат Андрей Малков (ЛДПР) выразил мнение, что управляющие компании не убирают улицы должным образом, поскольку знают, что в худшем случае им грозит административное дело.

Про травматизм на улицах из-за плохой уборки Зотова тоже спросили. Он заявил, что руководитель организации, ответственной за уборку в Центральном районе, уволен, а еще несколько сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, чтобы мотивировать их на более продуктивный труд. Конкретных цифр по количеству случаев травматизма он не сказал. С начала зимы в Петербурге несколько человек пострадало от неубранных кровель. Так, 33-летняя женщина попала в реанимацию после падения на нее глыбы льда в районе набережной реки Мойки.

Последний вопрос разрешил себе задать председатель комиссии Гарнец. Выслушав доклады коллег, он пришел к выводу, что город с зимней уборкой справляется.

- На мой взгляд, у нас город убирается хорошо. У нас убираются хорошо внутриквартальные территории в целом. В целом хорошо убирается проезжая часть, - рассказал Гарнец.

Главная проблема, по его мнению - это состояние улиц в центре Петербурга. Он предложил обязать дворников проводить уборку на прилегающих тротуарах. Чтобы доказать, что он знаком с темой не понаслышке, он рассказал, как сам в студенческие годы работал дворником и начинал рабочий день в шесть утра.

- Я сам работал дворником, когда был студентом. <...> Мне необходимо было убрать внутриквартальную территорию и тротуар. И раньше так и было, что дворник должен был убрать не только у подъездов, но и тротуар. Если мы попробуем вернуть к тому порядку, чтобы дворники отвечали за тротуар в Центральном районе и собственники нежилых зданий тоже занимались уборкой тротуаров, - предложил Гарнец.

Зотов, конечно, выслушал Гарнеца, и тактично напомнил, что такая идея нарушает действующее законодательство, поскольку сейчас тротуар - это часть проезжей части и ответственность за нее несет исключительно владелец дороги.

Выслушав доклады чиновников и выступления депутатов, Гарнец предложил сформировать рабочую группу, в которую вошли бы представители Смольного, и закончил заседание.

Константин Леньков