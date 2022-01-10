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Новости 11:58

Путин: Наших граждан вовлекают в протестные акции, которые предшествуют нападениям террористов

фото ЗакС политика Путин: Наших граждан вовлекают в протестные акции, которые предшествуют нападениям террористов

Президент России Владимир Путин, выступая в ходе сессии глав стран-участниц ОДКБ, заявил, что длительность пребывания миротворческого контингента в Казахстане волен определять преспублики Касым-Жомарт Токаев. При этом Путин заверил, что военных ввели в страну, перешедшую на режим чрезвычайного положения, не навсегда.

Примечательно, что, рассуждая о причинах уличных волнений и беспорядков, российский лидер счел не главной социально-экономическую предпосылку. Он уверен, что прежде всего некто извне пытается таким образом навредить нынешнему казахстанскому политическому режиму, причем описанное явление не ново для Путина.

"Всем известно, что путем использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжаются попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей нападений террористов", - приводит его цитату РИА "Новости".

Далеко не в первый раз в своей карьере Путин употребил словосочетание "майданные технологии".

"Мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - пообещал президент РФ, руководящий страной с 1999 года.

Напомним, что протесты в Казахстане, приведшие к отставке правительства и введению чрезвычайного положения, начались с массового возмущения граждан двойным подорожанием сжиженного газа. Демонстрантам быстро удалось добиться обратного снижения цены. С 5 января президент винит в погромах хорошо организованных террористов из-за рубежа.


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