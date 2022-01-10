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Новости 13:02

Беглов отказался вводить мораторий на установку сотовых вышек

фото ЗакС политика Беглов отказался вводить мораторий на установку сотовых вышек

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутатов Законодательного собрания, просивших приостановить монтаж антенно-мачных сооружений операторов сотовой связи до разработки единого порядка размещения вышек. Инициатором обращения был единоросс Александр Кущак.

"Сообщаю, что законодательство Российской Федерации не предусматривает введения моратория на установку АМС и монтаж оборудования на них, в связи с чем введение подобного моратория не представляется возможным", - заявил в ответ губернатор.

Депутаты просили также определить предельное количество вышек для каждого муниципалитета или района города. Беглов ответил, что сделать это также не представляется возможным. Он объяснил, что, поскольку в Петербург приезжают все новые жители, а в эксплуатацию вводят новые дома, постоянно увеличивается количество абонентов сотовой связи, "а нагрузка на существующие базовые станции динамично меняется". 

При этом глава города добавил, что исполнительные органы власти в Петербурге прорабатывают вопрос о возможном изменении порядка и условий размещения антенно-мачных сооружений.

Ранее депутатский запрос ЗакСа прокомментировал вице-губернатор Станислав Казарин, ответственный за информатизацию и связь. Он призвал парламентариев к дискуссии с участием представителей общественности, науки, Роспотребнадзора, ФАС и экологов. Вице-губернатор также подчеркнул, что Петербург - "не город цифровых луддитов и скорых запретов".  


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