Беглов отказался вводить мораторий на установку сотовых вышек

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутатов Законодательного собрания, просивших приостановить монтаж антенно-мачных сооружений операторов сотовой связи до разработки единого порядка размещения вышек. Инициатором обращения был единоросс Александр Кущак.

"Сообщаю, что законодательство Российской Федерации не предусматривает введения моратория на установку АМС и монтаж оборудования на них, в связи с чем введение подобного моратория не представляется возможным", - заявил в ответ губернатор.

Депутаты просили также определить предельное количество вышек для каждого муниципалитета или района города. Беглов ответил, что сделать это также не представляется возможным. Он объяснил, что, поскольку в Петербург приезжают все новые жители, а в эксплуатацию вводят новые дома, постоянно увеличивается количество абонентов сотовой связи, "а нагрузка на существующие базовые станции динамично меняется".

При этом глава города добавил, что исполнительные органы власти в Петербурге прорабатывают вопрос о возможном изменении порядка и условий размещения антенно-мачных сооружений.

Ранее депутатский запрос ЗакСа прокомментировал вице-губернатор Станислав Казарин, ответственный за информатизацию и связь. Он призвал парламентариев к дискуссии с участием представителей общественности, науки, Роспотребнадзора, ФАС и экологов. Вице-губернатор также подчеркнул, что Петербург - "не город цифровых луддитов и скорых запретов".