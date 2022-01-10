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В Петербурге оперативно убрали сугроб с оскорблением в адрес Беглова

фото ЗакС политика В Петербурге оперативно убрали сугроб с оскорблением в адрес Беглова

Утром 10 января петербуржцы обратили внимание на высокий сугроб, лежащий посреди Сенной площади. На нем появилась оскорбительная фраза в адрес губернатора Александра Беглова, передает издание "Бумага".

Около полудня сотрудники коммунальных служб стали убирать надпись. Вместе с тем их коллеги начали разгребать соседние сугробы. По оценкам издания, с момента первого появления фотографии "оскорбительного" сугроба и до принятия мер прошло около часа.

Напомним, что на качество зимней уборки в городе жалуются с самого начала зимы, когда Петербург посетил циклон "Бенедикт". При этом недовольны не только жители дворов, но и проверяющие инстанции. Так, ГЖИ, проводя промежуточные итоги инспекций в середине праздничной декады, сообщила, что треть дворов убирают от снега и наледи неудовлетворительно.


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Беглов Александр Дмитриевич 

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