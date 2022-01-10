В Кремле хотят "купировать зло", которое несут в себе социальные сети

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков счел, что беспорядки в Казахстане, из-за которых руководство республики запросило у стран-участниц ОДКБ военную помощь, наглядно демонстрируют двойственную природу социальных сетей.

"Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача - принять меры с тем, чтобы это зло купировать", - приводит его цитату "Интерфакс".

Вместе с тем, по его словам, пока в кремлевских кабинетах пока не прорабатываются новые формы контроля за описываемым явлением.

Ранее 10 января начальник Пескова Владимир Путин заявил, что через соцсети якобы ведутся "попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей нападений террористов".

Напомним, что социальные протесты в Казахстане 5 января превратились в погромы и вооруженные столкновения с силовиками, вскоре после чего Россия послала в крупные города республики миротворческий контингент. Главы обеих стран утверждают, что погромами занимались хорошо организованные из-за рубежа террористы с целью госпереворота. В Казахстане на фоне введенного чрезвычайного положения тысячами задерживают людей.