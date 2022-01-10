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Новости 15:18

"Невский экологический оператор" вновь привлечён к ответственности за плохую уборку мусора

фото ЗакС политика "Невский экологический оператор" вновь привлечён к ответственности за плохую уборку мусора

Госжилинспекция отчиталась о возбуждении 107 административных дел на сумму более 9 млн рублей за некачественную уборку территорий от снега и мусора в период новогодних каникул.

К ответственности в итоге будет также привлечён новый мусорный оператор Петербурга.

За всё время праздников ГЖИ изучила, как убираются отходы и снег в 1,2 тысячи многоквартирных домов: нарушения обнаружены в трети из них.

Особое внимание инспекторов было уделено качеству уборки крыш и мусорных площадок.

"За выявленные нарушения должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности, в том числе и "Невский экологический оператор" (НЭО)", — извещает пресс-служба ГЖИ.

Напомним, в полномочия регионального оператора по обращению с отходами НЭО вступил 1 января 2022 года. Не так давно на фоне возникшего в праздники мусорного коллапса его уже оштрафовали.


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