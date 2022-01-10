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Новости 15:38

Полиция Петербурга потребовала у экс-главы штаба Навального* 3,9 млн рублей за работу в выходные

фото ЗакС политика Полиция Петербурга потребовала у экс-главы штаба Навального* 3,9 млн рублей за работу в выходные

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти предъявило иск к бывшему координатору регионального штаба Алексея Навального* Ирине Фатьяновой. Текст искового заявления есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Полицейские требуют взыскать 3,931 млн рублей в качестве компенсации за сверхурочную работу своих сотрудников 23 и 31 января, в дни несанкционированных акций "Свободу Навальному".

"Согласно данным учета служебного времени за участие в мероприятиях по охране общественного порядка и общественной безопасности 23.01.2021 и 31.01.2021  1391 сотруднику, привлеченному к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени в указанные даты произведена компенсационная выплата за 1462 дня в размере 3 931 998 рублей 33 копейки", - говорится в исковом заявлении. 

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга признал Фатьянову организатором протестных акций 23 и 31 января, назначив ей административные аресты. При этом в день публикации видеоролика с призывом принять участие во втором митинге "навальнистка" находилась в спецприемнике.

В ноябре Фатьянова объявила, что покинула Россию. В разговоре с ЗАКС.Ру она предположила, что с помощью нового дела ее хотят лишить возможности в будущем получать деньги на российские банковские карты.

Дзержинский районный суд принял иск к производству еще 23 декабря. Первое заседание назначено на 15 февраля.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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