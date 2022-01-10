Суд в Петербурге наложил арест на имущество жены владельца "Рив Гош" Инны Мейер

Московский райсуд Петербурга решил арестовать имущество супруги совладельца компаний "Рив Гош" и "Юлмарт" Августа Мейеры Инны, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено.

Напомним, Инну Мейер, как и её супруга, обвиняют в двух эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, Август Мейер причастен к хищению 2,4 млрд рублей у Сбербанка, выданных ему качестве кредитов. Суд ранее отправил его в СИЗО.

Между совладельцами "Юлмарта" с 2016 года тянется конфликт. Мейер и Дмитрий Костыгин – мажоритарные акционеры фирмы, они владеют 61,5% компании, другая часть принадлежит Михаилу Васинкевичу. С 2020 года компания фактически прекратила свою деятельность.