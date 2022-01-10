Суд арестовал лимоновцев, вывесивших в метро Москвы транспарант о Казахстане

В Москве суд назначил по 10 суток административного ареста членам незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Анастасии Питоновой, Даниле Верменичу и Павлу Хороших, которых 8 января задержали за акцию в столичном метро.

Всем инкриминировали ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции) за то, что они якобы оказывали силовикам сопротивление при задержании.

Перед оглашением постановления суда лимоновцы объявили "сидячую забастовку" и не пришли в зал заседаний.

Напомним, активисты привлекли внимание полиции тем, что на станции метро "Алма-Атинская" вывесили баннер "На Северный Казахстан".