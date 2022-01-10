Петербуржцев предупреждают об ограничении движения на Литейном, Шпалерной и Солидарности

В Петербурге планируется проведение ремонтных работ по нескольким крупным городским магистралям, в связи с чем автомобилистов предупреждают об ограничении движения.

Адреса, по которым будут произведены перекрытия, информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Так с 10 января движение транспорта ограничат на участке проспекта Солидарности от улицы Подвойского до улицы Лопатина: там ремонтируют трамвайные пути.

"Ограничения движения транспорта вводятся на основании проектов и схем организации дорожного движения, утверждённых комитетом по транспорту. Производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на нашем сайте", — уточнили в ГАТИ.

На Литейном проспекте движение будет ограничено с 11 по 31 января "в связи с отводом пешеходов при прокладке электрокабеля" сотрудниками ООО ЭЦ "СП". Речь идёт об отрезке Литейного проспекта у Шпалерной улицы и самой Шпалерной улице, где закроют движение от Литейного проспекта до Кричевского переулка.