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Новости 9:23

Опасаясь уголовного преследования из-за заявления Пригожина, Шендерович* покинул Россию

фото ЗакС политика Опасаясь уголовного преследования из-за заявления Пригожина, Шендерович* покинул Россию

Включённый в конце декабря в реестр иностранных агентов писатель-сатирик Виктор Шендерович* объявил об отъезде из РФ: к решению его подтолкнуло опасение стать фигурантом уголовного дела и отправиться впоследствии в тюрьму. 

Ранее, напомним, прокремлёвский бизнесмен Евгений Пригожин подал в полицию заявление с требованием возбудить в отношении Шендеровича* дело о клевете. В рамках данной статьи УК гражданину может грозить до 5 лет колонии.

"Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи", - делится соображениями писатель у себя в Facebook.

Несмотря на вынужденную эмиграцию, Шендерович* обещает не бросать общественную деятельность и продолжать писать для СМИ.

"Пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее", - заключил Шендерович*.

Добавим, в середине декабря с писателя уже взыскивали 100 тысяч рублей в пользу Пригожина по делу о распространении сведений, порочащих его честь и деловую репутацию.

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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