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Новости 9:55

С декабря на портале "Наш Санкт-Петербург" остаются нерешёнными свыше 11 тысяч жалоб на уборку города

фото ЗакС политика С декабря на портале "Наш Санкт-Петербург" остаются нерешёнными свыше 11 тысяч жалоб на уборку города

Более 11 тысяч нерассмотренных заявлений "висят" на портале "Наш Санкт-Петербург" с декабря прошлого года: все жалобы касаются плохой уборки города.

Чаще всего горожане просят чиновников расчистить дворы и дороги, сбить наледь с крыш, убрать тротуары и залежи снега с проезжих частей. Большее количество жалоб поступает от жителей Выборгского, Калининского, Красносельского, Невского, Приморского и Центрального районов.

Напомним, на качество зимней уборки петербуржцы жалуются с самого начала зимы, когда в город пришёл циклон "Бенедикт". При этом недовольны не только жители дворов, но и проверяющие инстанции. Так, ГЖИ, подводя промежуточные итоги инспекций в середине праздничной декады, сообщила, что треть дворов убирают от снега и наледи неудовлетворительно.


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