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Новости 10:22

Милонова эвакуировали домой после "горячей братской молитвы" в охваченном протестами Казахстане

фото ЗакС политика Милонова эвакуировали домой после "горячей братской молитвы" в охваченном протестами Казахстане

Представляющий Петербург в Государственной думе РФ депутат Виталий Милонов успешно прибыл на родину из охваченного протестами Казахстана. В Россию парламентарий прилетел на военном самолёте.

"Вот так летели домой из Казахстана. Спасибо Министерству обороны РФ за это. Ил-76 не хуже "Боинга", рекомендую", — отчитался о перелёте Милонов у себя в Instagram.

Свою миссию в Казахстан Милонов объяснял желанием посетить Каскеленскую епархию и "поддержать наших соседей горячей братской молитвой". По "бунтующей" республике он передвигался наземным транспортом.

Ранее, добавим, Милонов побывал в Азербайджане, чем вызвал возмущение действующего президента страны Ильхама Алиева: депутат, уточним, занимает проармянскую позицию в карабахском вопросе.


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