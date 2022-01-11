Милонова эвакуировали домой после "горячей братской молитвы" в охваченном протестами Казахстане

Представляющий Петербург в Государственной думе РФ депутат Виталий Милонов успешно прибыл на родину из охваченного протестами Казахстана. В Россию парламентарий прилетел на военном самолёте.

"Вот так летели домой из Казахстана. Спасибо Министерству обороны РФ за это. Ил-76 не хуже "Боинга", рекомендую", — отчитался о перелёте Милонов у себя в Instagram.

Свою миссию в Казахстан Милонов объяснял желанием посетить Каскеленскую епархию и "поддержать наших соседей горячей братской молитвой". По "бунтующей" республике он передвигался наземным транспортом.

Ранее, добавим, Милонов побывал в Азербайджане, чем вызвал возмущение действующего президента страны Ильхама Алиева: депутат, уточним, занимает проармянскую позицию в карабахском вопросе.