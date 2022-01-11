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Новости 11:16

В петербургском метро появятся "прокурорские" "Подорожники"

фото ЗакС политика В петербургском метро появятся "прокурорские" "Подорожники"

Начиная со среды,12 января, в кассах петербургского метрополитена горожане смогут приобрести карту "Подорожник" с обновлённым дизайном, информирует пресс-служба подземки.

Облик проездного изменился по случаю 300-летию прокуратуры России.

"Подорожники" с новым дизайном можно будет купить только на двух станциях метро — "Адмиралтейской" и "Гостином дворе". Тираж носителей ограничен.

Следует напомнить, с января поднялась плата за проезд в общественном транспорте. Жетон метрополитена будет стоить 65 рублей. Это дороже разового проезда в московском метрополитене. Стоимость билета наземного общественного транспорта составит 60 рублей. Поездка по единому билету "Подорожник" в 2022 году составит 45 рублей в метро и 40 рублей в автобусе, трамвае или троллейбусе.

Фото: пресс-служба Петербургского метрополитена


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