Экс-глава штаба Навального* в Костроме эмигрировал из России

Опасения из-за возможного уголовного преследования вынудили эмигрировать из России бывшего главу штаба Навального* в Костроме Александра Зыкова, делится "7х7".

Перед тем, как уехать, он рассказал о слежке за собой: по его словам, силовики специально парковались рядом с ним у дома, где он проживает, а также караулили активиста у посольства, где он получал учебную визу.

"Не могу сообщить, в какой стране я нахожусь сейчас. Я буду продолжать заниматься политикой. Я сконцентрируюсь на помощи молодым людям, которые должны покинуть Россию из-за угрозы преследования по политическим причинам", – сообщил Зыков.

Ранее, напомним, Зыкова оштрафовали на 150 тысяч рублей после заявления представительниц "Молодой Гвардии Единой России", которые рассказали полиции о существовании некоего Telegram-канала, в котором Зыков якобы призывал костромчан участвовать в протесте. Сам активист утверждал, что телеграм-канал, созданный от его имени, является фейковым.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена