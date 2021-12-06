Экс-главу штаба Навального* в Костроме оштрафовали на 150 тысяч рублей после заявления единороссок

Бывшего главу штаба Навального* в Костроме Александра Зыкова оштрафовали на 150 тысяч рублей, обвинив его в организации митинга (ст. 20.2 КоАП) в поддержку политика, который прошёл 21 апреля 2021 года.

По словам активиста, силовики заинтересовались им после того, как на него дали показания глава офиса локального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Юлиана Гудайтите и её коллега. Они рассказали полиции о существовании некоего Telegram-канала, в котором Зыков якобы призывал костромчан участвовать в протесте.

При этом Зыков утверждает, что канал фейковый, и его создали специально сами полицейские: "На скринах видно кнопку просмотра подписчиков канала — она доступна только владельцу и админу канала. Из-за своего идиотизма они спалили, что являются авторами канала, в создании которого обвинили меня".

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена