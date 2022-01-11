Петербургские госучреждения и органы власти переведут на цифровое планирование

С приходом января Петербург начинает постепенно переводить органы власти на электронную систему государственного планирования, информирует пресс-служба Смольного.

Отныне чиновники должны начать формировать и согласовывать проекты государственных программ, годовые отчёты о ходе их реализации и планы-графики на текущий финансовый год в электронном формате.

Все манипуляции с документами будут проходить на базе специально созданной госинформационной системы "Реестр государственных программ".

"Переход на электронную систему государственного планирования не только значительно повысит общий уровень цифровизации органов государственной власти, но и сделает их работу более мобильной и эффективной", — уверен губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Переход города на электронное планирование проходит в соответствии с национальной целью, поставленной Владимиром Путиным.

Ранее, добавим, в МВД сообщили, что бумажные паспорта граждан России будут аннулироваться при получении электронных. Ожидаются, что последние начнут выдавать в 2023 году.