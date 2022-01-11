В Смольном отрицают отказ от строительства арт-парка "Тучков буян"

Появившаяся в СМИ и социальных сетях информация о том, что чиновники отказались от планов строить на берегу Малой Невы арт-парк "Тучков буян", не соответствует действительности, дала понять пресс-секретарь петербургского губернатора Инна Карпушина. Все умозаключения подобного характера, сделанные в последние дни, представляются ей безосновательными, о чем она рассказала порталу MR7. На вопрос, окажется ли в границах парка будущий судебный квартал, она ответила неопределенно.

"Это все-таки к управлению делами президента. Это их зона ответственности. Как и парк, впрочем, но по нему есть понимание", - приводится реплика Карпушиной.

Напомним, что план создания арт-парка между проспектом Добролюбова и Малой Невой в 2019 году поддержал президент Владимир Путин, пожелавший, чтобы в Петербурге имелся свой аналог столичного "Зарядья". Название "Тучков буян" было выбрано по результатам открытого горожанам голосования.

В мае 2021 года стало известно, что проект парка заморожен как минимум до 2022 года. Публикация, в которой говорится об отказе от проекта и принятом на уровне президента решении строить на этом участке Петроградской стороны судебный квартал, появилась накануне в Telegram-канале "Русской службы Би-би-си".