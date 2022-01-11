"Не суйтесь в центральную часть города": Вишневского не убедили слова Смольного о парке "Тучков буян"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") критически отнесся к возможным намерениям городских властей построить "Судебный квартал" на месте предполагаемого парка "Тучков буян", планы о строительстве которого были одним из пунктов предвыборной кампании Беглова в 2019 году. "Русская служба Би-би-си" 10 января сообщила, что президент Владимир Путин мог отменить план строительства парка. В Смольном уже опровергли эту информацию, но Вишневского заявления представителей городской администрации не убедили.

Через несколько часов после публикации "Би-би-си" Вишневский направил обращение Беглову с просьбой пояснить, соответствуют ли сообщения в СМИ действительности, а также спросил губернатора, не считает ли он "кулуарную отмену" предвыборных обещаний обманом граждан.

"Похоже, что широко анонсированные обещания создать парк на "Набережной Европы" (она же Ватный остров, где был ГИПХ) обернулись обманом. Все возвращается назад, к безумной идее строительства дорогостоящего и ненужного "Судебного квартала" именно на этом месте. Продолжайте, граждане, с шапкой по кругу, в том числе, по призыву СМИ, собирать на лечение детей - на это у путинского государства денег якобы нет. А десятки миллиардов рублей на переезд Верховного суда - есть", - написал депутат в своем Telegram-канале 10 января.

В обращении к главе города Вишневский выразил мнение, что размещать Верховный суд и Судебный департамент следует на окраинах города, а не на центральных набережных. В качестве примера рационального, по его мнению, размещения "Судебного квартала" Вишневский предложил место "в районе Шушар и "Экспофорума". В разговоре с ЗАКС.Ру депутат пояснил, почему предложил юг города. Поскольку Верховный суд рассматривает вопросы об оспаривании решений правительства и президента, то его будут регулярно посещать представители федеральных органов власти - им будет удобно добираться до суда из аэропорта.

- Удобней всего если он будет где-то поближе к аэропорту и к железной дороге. Там и трасса - все есть. Все условия. Не суйтесь в центральную часть города с этим - она предназначена совсем для другого, - сказал Вишневский.

В пресс-службе губернатора позже опровергли сообщение об отмене планов строительства парка "Тучков буян", но не уточнили, сохранится ли заявленная ранее площадь парка, предложив обращаться с таким вопросом в управделами президента.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что согласно недавнему ответу комитета по градостроительству и архитектуре на его обращение, городские власти в конце 2021 года отказались от идеи строить жилье для работников суда на месте "Сада на Неве". Кроме того, как сообщало издание "Фонтанка", управделами президента заключило договор с подведомственной организацией, чтобы скорректировать проектную документацию для строительства здания Верховного суда на месте планируемого парка.

- Что после этого опровергает Смольный - я не понимаю. Если они хотят сохранить хорошую мину при плохой игре - пусть дадут официальный ответ. Я не знаю, как они будут выкручиваться. Что я могу подозревать - что они поппытаются сыграть в "наперсток". Сказать, что там же будет парк. Может там будет пара сотен метров зелени на том месте, которое будет выдано за парк, а все остальное будет Верховный суд и Судебный департамент. Это же подмена понятий, - предположил Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру.

Планы властей разбить парк на месте "Набережной Европы" в Петроградском районе, где изначально и намеревались построить "Судебный квартал", появились в 2019 году. В городе была развернута широкая общественная кампания по привлечению жителей к обсуждению будущего облика зеленой зоны. Приступить к работам хотели не раньше 2021 года, однако весной того же года глава архитектурного бюро "Студия 44", ответственного за проект, Никита Явейн заявил, что проект заморожен минимум до 2022 года.

Константин Леньков