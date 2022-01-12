"Фонтанка": Из ЗакСа массово уволят близких к экс-спикеру Макарову сотрудников

В течение ближайшего времени стены Законодательного собрания Петербурга массово покинут сотрудники, занимавшие свои посты при экс-спикере парламента Вячеславе Макарове, делится "Фонтанка", ссылаясь на свои источники. Уведомления о сокращении, утверждает издание, некоторые из них получили ещё в конце прошлого года.

Так, увольнения пройдут в шести управлениях - по информации и общественным связям, организационного обеспечения, по приему граждан, документационного обеспечения, материально-технического обеспечения и управлении внешних связей.

Своих должностей, пишет "Фонтанка", лишатся парламентский пресс-секретарь Елена Гаврищук, а также завхоз Заксобрания Алёна Кукушкина.

Ещё в октябре новый спикер ЗакСа Александр Бельский назначил нового главу своего аппарата: пост занял Константин Гриневич, который имел аналогичную должность, когда Бельский был вице-губернатором. Ранее главой аппарата долгие годы был Юрий Таничев, получивший данную должность ещё при председателе парламента Сергее Тарасове.

В декабре в Заксобрании началась реорганизация структуры управления: все сотрудники заново прошли через собеседования.

Вячеслав Макаров занимал пост председателя парламента в течение почти 10 лет, уступив должность в сентябре 2021 году Александру Бельскому. О том, как Бельский принимал ЗакС, - читайте в материале ЗАКС.Ру.