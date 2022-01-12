В Петербурге вырос уровень суточной заболеваемости COVID-19: плюс 1659 случаев

Российская официальная COVID-статистика пополнилась 17 946 новыми случаями заражения граждан коронавирусом, уведомляет оперативный штаб. Накануне, 11 января, было зафиксировано 17 525 инфицированных в сутки.

Всего по состоянию на 12 января в РФ известно о 10 702 150 россиянах, переболевших или болеющих COVID-19.

За последние 24 часа инфекция унесла жизни 745 человек, выздоровели при этом ещё 26 346 граждан.

В Петербурге заметен рост заболеваемости - плюс 1 659 случаев против 1 512 вчера. Москва по-прежнему лидирует с существенным "постпраздничным" отрывом - плюс 4 008 инфицированных (4 635 накануне).

Напомним, 12 января главный санитарный врач РФ Анна Попова высказала опасения, что из-за распространения более заразного ковид-штамма "омикрон" в стране в ближайшее время показатели суточных заражений могут стать шестизначными.