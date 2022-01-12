"У нас есть пара недель": Путин призвал регионы подготовиться к приходу "омикрона"

В среду, 12 января, в ходе совещания с членами правительства РФ Владимир Путин обратился к руководителям российских регионов, призвав их к бдительности в связи с распространением COVID-штамма "омикрон".

- У нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться. Нужно наращивать темпы вакцинирования, - обратился Путин к членам кабинета министров.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что нового эпидемического подъема из-за "омикрон" в России избежать не удастся, а первым на себя должен принять "удар" московский регион. Действительно, в столице уже второй день подряд фиксируется заметный рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, 12 января главный санитарный врач РФ Анна Попова высказала опасения, что из-за распространения более заразного ковид-штамма "омикрон" в стране в ближайшее время показатели суточных заражений могут стать шестизначными.