ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:04

"У нас есть пара недель": Путин призвал регионы подготовиться к приходу "омикрона"

фото ЗакС политика "У нас есть пара недель": Путин призвал регионы подготовиться к приходу "омикрона"

В среду, 12 января, в ходе совещания с членами правительства РФ Владимир Путин обратился к руководителям российских регионов, призвав их к бдительности в связи с распространением COVID-штамма "омикрон".

- У нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться. Нужно наращивать темпы вакцинирования, - обратился Путин к членам кабинета министров.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что нового эпидемического подъема из-за "омикрон" в России избежать не удастся, а первым на себя должен принять "удар" московский регион. Действительно, в столице уже второй день подряд фиксируется заметный рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, 12 января главный санитарный врач РФ Анна Попова высказала опасения, что из-за распространения более заразного ковид-штамма "омикрон" в стране в ближайшее время показатели суточных заражений могут стать шестизначными.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама