Песков переадресовал вопросы об арт-парке "Тучков буян" Смольному

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, столкнувшись с вопросом о судьбе парка "Тучков буян", счел, что федеральная власть — неподходящий адресат для этого вопроса.

"Лучше всего спрашивать мэрию Санкт-Петербурга, все-таки речь идет о Питере", - приводит его слова ТАСС.

Из слов Пескова следует, что строительство судебного квартала не противоречит созданию зеленой зоны и общественного пространства.

"Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет, вот что мне известно. Поэтому в случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк", - рассудил официальный представитель Кремля.

Напомним, на неделе "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на свои источники сообщила, что на уровне президента якобы было решено приостановить реализацию проекта "Тучков буян", который сам Владимир Путин одобрил в 2019 году. Взамен этого, говорится в заметке, чиновники планируют осуществить на территории между Малой Невой и проспектом Добролюбова строительство судебного квартала. Пресс-секретарь петербургского губернатора Инна Карпушина накануне назвала информацию об отказе от парка безосновательной и направила журналистов с их вопросами в управление делами президента.