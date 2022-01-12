Активисты составили открытое письмо Беглову и Бельскому в защиту трех зеленых зон

Представители нескольких градозащитных и экологических движений Петербурга опубликовали коллективное открытое письмо, обращенное к главам исполнительной и законодательной ветвей городской власти — Александру Беглову и Александру Бельскому. В центре внимания авторов документа оказались три территории, которым грозит застройка: "Сад на Неве", сквер возле гостиницы "Охтинская" и участок на Петроградской стороне, на котором планировалось появление арт-парка "Тучков Буян".

Активисты добиваются от представителей власти недопущения на этих участках земли капитального и высотного строительства, требуют создания благоустроенных зеленых зон и включения их в список ЗНОП. По мнению градозащитников, регулярно появляющаяся информация о переезде Верховного суда на какую-либо из этих территорий нервирует граждан и вызывает несогласие большинства из них.

"Ещё в середине 20-го века сразу после войны главный архитектор Ленинграда Баранов Н. В. предлагал создать в центре города единое зелёное пространство вдоль берегов Невы, чтобы человек мог переходить из парка в парк на всём протяжении маршрута. Важно следовать этой стратегии", - говорится в письме.

В условиях, когда центр города испытывает дефицит зеленых рекреаций, требуется не сокращать их число, а увеличивать, уверены активисты.