Суд обязал концессионера особняка Игеля на Каменноостровском законсервировать дом-памятник

Суд обязал ООО "Асгард" законсервировать здания по адресу Каменноостровский проспект, 58-60, тем самым удовлетворив иск КГИОП, передает строительное издание "Канонер". Арендатор должен будет выполнить противоаварийные работы до середины весны. В своих претензиях представители профильного комитета указывали, что доступ в старинные корпуса для посторонних лиц не ограничен. В настоящее время территория ограждена, и прохожим виден паспорт объекта с проектом будущего отеля.

Два года назад город передал здания ООО "Асгард" на пятьдесят лет в рамках концессионного соглашения. Вскоре в них вспыхнул пожар, за который компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Отметим, что в состав заброшенного архитектурного ансамбля входит, в частности, особняк Игеля, признанный историческим памятником регионального значения.