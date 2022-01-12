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Новости 16:20

Суд обязал концессионера особняка Игеля на Каменноостровском законсервировать дом-памятник

фото ЗакС политика Суд обязал концессионера особняка Игеля на Каменноостровском законсервировать дом-памятник

Суд обязал ООО "Асгард" законсервировать здания по адресу Каменноостровский проспект, 58-60, тем самым удовлетворив иск КГИОП, передает строительное издание "Канонер". Арендатор должен будет выполнить противоаварийные работы до середины весны. В своих претензиях представители профильного комитета указывали, что доступ в старинные корпуса для посторонних лиц не ограничен. В настоящее время территория ограждена, и прохожим виден паспорт объекта с проектом будущего отеля.

Два года назад город передал здания ООО "Асгард" на пятьдесят лет в рамках концессионного соглашения. Вскоре в них вспыхнул пожар, за который компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Отметим, что в состав заброшенного архитектурного ансамбля входит, в частности, особняк Игеля, признанный историческим памятником регионального значения.


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