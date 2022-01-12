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Новости 16:59

"Алексей Навальный" сообщил о минировании офисов "Яндекса" и "ВКонтакте"

фото ЗакС политика "Алексей Навальный" сообщил о минировании офисов "Яндекса" и "ВКонтакте"

Колпинский районный суд получил электронное письмо от автора, представившегося как "Алексей Навальный", который сообщил о якобы заложенных бомбах в офисах компаний "Яндекс" и "ВКонтакте" в обеих столицах. Об этом пишет "Фонтанка".

Поскольку среди целей не оказалось самого здания суда, получатели сообщения из-за "минера" не стали менять режим работы суда, а обратились в полицию.

Ранее в январе аналогичным письмом потревожил городские суды человек, подписавшийся "Юрием Хованским". Тревога оказалась ложной.


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