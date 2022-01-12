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Новости 18:26

Милонов предрекает проблемы журналистам, которые будут работать в СМИ Моргенштерна

фото ЗакС политика Милонов предрекает проблемы журналистам, которые будут работать в СМИ Моргенштерна

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов с предубеждением отнесся к известию о создании скандальным рэпером Моргенштерном собственного СМИ. Единоросс заранее уверен в том, что проект будет "отвратительным" и, более того, помешает в дальнейшем всем, кого в нем задействуют.

"Журналистам после его Telegram-канала придется мыться очень долго, чтобы их взяли в приличное СМИ работать", - заявил политик информагентству "Москва".

По прогнозу Милонова, СМИ Моргенштерна, которое поначалу будет работать в формате Telegram-канала, потеряется на просторах социальных сетей: "одной гадостью больше, одной гадостью меньше — никто его там замечать не будет". Резюмируя, петербуржец выразил готовность иметь в виду только такое СМИ Моргенштерна, которое тому поручат выпускать в исправительном лагере в формате стенгазеты.

"Вот там это СМИ было бы нормальным. Называется — через исправление и покаяние пусть к свободе и чистой совести", – рассудил депутат, убежденный в причастности артиста к уголовно наказуемым деяниям.

Напомним, Моргенштерн уехал в ОАЭ после того, как глава СК Александр Бастрыкин обвинил его в "торговле наркотиками в соцсетях". На тот момент ведомство Бастрыкина изучало творчество рэпера на предмет соответствия его законодательству. Моргенштерн хочет, чтобы его СМИ было "свободным, честным, прогрессивным" и "с классными мемасами".


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