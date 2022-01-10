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Новости 17:57

"Свободное, честное, прогрессивное": Моргенштерн анонсировал открытие собственного СМИ

фото ЗакС политика "Свободное, честное, прогрессивное": Моргенштерн анонсировал открытие собственного СМИ

Рэпер Моргенштерн объявил об открытии собственного СМИ. Презентовал медиа исполнитель у себя в Instagram.

"Я решил сделать своё свободное, честное, прогрессивное, инновационное [СМИ] и с классными мемасами", - поделился музыкант.

Моргенштерн уточнил, что в последние дни мало уделял времени публикациям в своих соцсетях как раз по причине работы над "прекрасным СМИ будущего". 

Своему детищу рэпер решил дать имя "НЕ МОРГЕНШТЕРН". Работать оно будет пока в тестовом режиме.

Попробовать себя в медиабизнесе исполнитель, по его словам, решил потому, что ему надоели "скучные и желтушные СМИ".

Напомним, в конце ноября 2021 года руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что тот якобы "торгует наркотиками" в соцсетях. Перед этим СК приступил к проверке творчества рэпера, заподозрив его в склонении несовершеннолетней аудитории к потреблению психоактивных веществ. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул Россию. 10 декабря рэпер опубликовал клип, в котором ответил Бастрыкину, заявив, что в соцсетях он торгует лишь ********** [лицом].

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента предлагала Моргенштерну вернуться в Россию в обмен на сотрудничество в преддверии президентских выборов 2024 года. В Кремле назвали эти новости "уткой".


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