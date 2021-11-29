"Это утка": В Кремле опровергли информацию о выдвинутом Моргенштерну ультиматуме

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что рэперу Моргенштерну якобы выдвинут ультиматум для возвращения в Россию, не соответствует действительности, информирует РИА "Новости".

"Нет, это утка", - высказался Песков.

О том, что аппарат главы государства якобы ведёт переговоры с продюсером исполнителя, написал ранее, 28 ноября, Znak.com, побеседовавший с близким к Кремлю источником. По сведениям, поступившим от собеседника издания, Моргенштерну якобы разрешат выступать в РФ только при условии дальнейшего сотрудничества с властями – в том числе на грядущих в 2024 году выборах президента. В противном случае музыканту якобы пригрозили проблемами с законом.

СМИ ранее сообщали, что рэпер на данный момент пребывает в ОАЭ. Из России он улетел 24 ноября. За день до этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что, по его информации, исполнитель "торгует наркотиками в соцсетях".

26 ноября в Москве перестали продавать билеты на концерт Моргенштерна ввиду переноса мероприятия на 2022 год.