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Новости 10:55

"Уехал из России, ведь там стало холодно": Моргенштерн ответил на обвинения Бастрыкина новой песней

фото ЗакС политика "Уехал из России, ведь там стало холодно": Моргенштерн ответил на обвинения Бастрыкина новой песней

Рэпер Моргенштерн выпустил клип "Домой", в котором высказался об обвинениях в свой адрес от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и своем отъезде из России.

Моргенштерн дал понять, что он находится в Дубае. Он говорит о том, что пересек границу России на поезде, что скучает по оставленным в стране автомобилям и ювелирным украшениям, считает, что новости о его отъезде оказались "громче, чем камбэк Оксимирона". 

Bitch, это неправильно,

Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]

******* [Отобрали] рестик, но я не умру от голода,

Уехал из России, ведь там стало холодно,

- поет Моргенштерн в ответ на обвинения Бастрыкина.

Также рэпер упоминает о том, что он не хочет "пока лететь домой", но когда-то вернется. В конце он говорит о том, что теперь боится мечтать, ведь "все стало реальным на глазах". Это – отсылка к песне "Я когда-нибудь уйду", где Моргенштерн упоминает, что за большой популярностью следуют непоправимые последствия.

В конце ноября Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он якобы "торгует наркотиками" в соцсетях. Перед этим СК приступил к проверке творчества рэпера, заподозрив его в склонении несовершеннолетней аудитории к потреблению психоактивных веществ. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул Россию.

Источники утверждали, что администрация президента предлагала Моргенштерну вернуться в Россию в обмен на сотрудничество в преддверии президентских выборов 2024 года. В Кремле назвали эти новости "уткой".


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