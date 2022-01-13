Из-за угрозы минирования в Архангельске закрыли все школы

Все школы Архангельска 13 января перевели на дистанционное обучение из-за поступивших угроз об их минировании, передает пресс-служба городской администрации.

"Проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения", - прокомментировали инцидент в региональном управлении ФСБ.

Интересно, что в тот же день в медуниверситете Архангельска случился пожар, приведший к массовой эвакуации, так что очные занятия 13 января не проводятся и в этом учебном заведении.

Отметим, что накануне автор электронного письма в Колпинский районный суд Петербурга, представившийся как "Алексей Навальный", заявил о минировании офисов компаний "ВКонтакте" и "Яндекс" в обеих столицах. Угроза не подтвердилась.