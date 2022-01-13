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Новости 13:55

Смольный хочет распространить выплаты на детей, не прописанных в Петербурге

фото ЗакС политика Смольный хочет распространить выплаты на детей, не прописанных в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил законопроект об изменении Социального кодекса города в пункте о дополнительных социальных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Документ внесен в Законодательное собрание в конце 2021 года. 

Сейчас выплаты на детей 3-7 лет получают только прописанные в Петербурге граждане. Глава города предлагает расширить норму на людей, "место пребывания" которых в Петербурге. Это значит, что выплаты будут получать граждане с временной регистрацией в городе, которая не отменяет действующию в другом регионе прописку. 

В материалах к законопроекту представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко напомнил, что ранее правительство России обязало выплачивать деньги на детей 3-7 лет и людям с постоянной регистрацией в субъекте, и людям с временной регистрацией. Петербург на это будет тратить деньги из собственного бюджета, уже заложенные на 2022 год, написал Сухенко. 

Согласно Социальному кодексу, на детей 3-7 лет выплачивается 50% прожиточного минимума семьям, у которых размер среднедушевого дохода не превышает установленный в Петербурге прожиточный минимум. Если и с этими деньгами порог прожиточного минимума не будет перейден, то семье выдадут 75% от установленной суммы. Если не поможет и это, то гражданам должны выдать все 100% минимума, сказано в соцкодексе. 

София Саттарова


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