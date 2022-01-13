В Смольном считают граффити с Достоевским в Кузнечном переулке "актом вандализма"

Активисты "Гражданского патруля" направили обращение петербургскому вице-губернатору Николаю Линченко с просьбой обосновать резонность уничтожения граффити с портретом писателя Фёдора Достоевского, которое ранее появилось и впоследствии было оперативно закрашено в Кузнечном переулке.

Общественникам вместо Линченко ответил заместитель главы жилищного комитета Степан Куралов, сообщивший, что несогласованный портрет Достоевского нарушал облик города.

"Самовольное и хаотичное размещение граффити и муралов оказывает негативное влияние на архитектурный облик Санкт-Петербурга, снижает эстетические качества городской среды, является актом вандализма в отношении архитектурных объектов", — приводит выдержку из ответа Куралова MR7.

Кроме того, в Смольном отметили, что в городе вполне хватает "санкционированных" объектов в память о русском писателе, приложив к письму соответствующий список.

Напомним, портрет Достоевского в Кузнечном переулке появился в 2019 году. Его оперативно уничтожили, однако в следующем году художники восстановили граффити, правда, и на сей раз оно не прожило больше нескольких суток. Активисты не сдались и отмыли краску к 200-летию Достоевского, которое отмечалось в ноябре 2021 года, но коммунальщики вновь предали портрет забвению.