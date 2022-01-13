Беглов отказался менять эстетический регламент Петербурга ради мурала с портретом Хармса

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский получил ответ от городского главы Александра Беглова на свой запрос относительно судьбы граффити с портретом Даниила Хармса, который размещён на доме, где он некогда жил, по улице Маяковского, 11.

Вишневский просил градоначальника скорректировать правила благоустройства в части эстетического регламента, запрещающего нанесение любых изображений на фасады зданий.

Парламентарий напомнил, что сначала чиновники просили согласовать граффити с жильцами дома, что и было сделано; затем инициативную группу направили за согласованием в комитет по градостроительству и архитектуре: в ведомстве заявили, что согласование невозможно ввиду правил, изложенных в эстетическом регламенте. Тогда депутат и обратился к Беглову.

В ответе губернатор указал, что "размещение росписи, не предусмотренной проектной документаций, на здании искажает первоначальный авторский замысел, акцентирует визуальное восприятие на себе, тем самым уменьшает ценность архитектурно-градостроительного облика здания".

"Пишет мне: "В историческом поселении архитектурный облик не формируется, а сохраняется". Мы это видим, особенно в центре города: каждый день появляются безобразные кричащие витрины, заклеенные пленкой, вывески кислотных цветов, продолжается массовая пробивка новых, никогда ранее не существовавших дверей, строятся лестницы, роются безобразные приямки, в которые легко свалиться. На многих фасадах – совершенно произвольная расстекловка пластиковых окон и дверей (как по форме, так и по цвету. Почему-то это губернатора не напрягает", - в ответ написал Вишневский.

Резюмируя, Беглов отметил также, что центр Петербурга охраняется ЮНЕСКО.

"Изложенное свидетельствует о нецелесообразности исключения из эстетических регламентов запрета на размещение росписи на лицевых фасадах зданий, сооружений", — заключил губернатор.

Напомним, уничтожения граффити на доме 11 по улице Маяковского через суд добивается администрация Центрального района. Судьба изображения пока не решена. По выходным петербуржцы собираются возле дома Хармса и образуют символическую живую цепь.