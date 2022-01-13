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Новости 17:57

Микробиолог Чумаков: Новая волна пандемии, вызванная "омикроном", продлится 2-3 месяца

фото ЗакС политика Микробиолог Чумаков: Новая волна пандемии, вызванная "омикроном", продлится 2-3 месяца

Очередная, уже пятая по счёту, волна пандемии коронавируса, спровоцированная появлением штамма "омикрон", неизбежна, властям необходимо вводить карантин для того, чтобы сдержать её, уверен молекулярный биолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков.

Учёный полагает, что новая волна COVID-19 продлится 2-3 месяца. "Омикрон", напомнил он, гораздо заразнее других ковид-штаммов, но при этом менее патогенен.

"У него коэффициент распространения 3 по сравнению с "дельтой", у которой коэффициент распространения 0,8. То есть омикрон распространяется в 5 раз быстрее", — пояснил Чумаков в беседе с "Петербургским дневником".

Отметим, что 13 января в России произошел резкий статистический скачок: за сутки заражений коронавирусом выявили на 3,2 тысячи больше, чем накануне. В Петербурге за сутки зафиксировали 1 839 заражений.


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