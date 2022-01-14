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Новости 9:54

Свыше 300 петербуржцев присоединились к программе "дворник-шеринг"

фото ЗакС политика Свыше 300 петербуржцев присоединились к программе "дворник-шеринг"

К программе "дворник-шеринг" только в Красногвардейском районе Петербурга присоединились более 300 горожан, а в Калининском районе с 36 помощниками заключили договоры о занятости, информирует пресс-служба Смольного.

Эксперимент с привлечением петербуржцев к уборке улиц от последствий снегопадов администрация города запустила в середине ноября. Оплата за труд составляет 150 рублей в час. Изначально программа была опробована в пределах Калининского района, позднее к ней подключился и Красногрвардейский.

В основном добровольцы расчищают детские площадки и спортобъекты. Некоторых горожан приглашают на штатную работу.

Ранее, напомним, стало известно, что программа "дворник-шеринг" распространится и на другие районы города.


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