Свыше 300 петербуржцев присоединились к программе "дворник-шеринг"

К программе "дворник-шеринг" только в Красногвардейском районе Петербурга присоединились более 300 горожан, а в Калининском районе с 36 помощниками заключили договоры о занятости, информирует пресс-служба Смольного.

Эксперимент с привлечением петербуржцев к уборке улиц от последствий снегопадов администрация города запустила в середине ноября. Оплата за труд составляет 150 рублей в час. Изначально программа была опробована в пределах Калининского района, позднее к ней подключился и Красногрвардейский.

В основном добровольцы расчищают детские площадки и спортобъекты. Некоторых горожан приглашают на штатную работу.

Ранее, напомним, стало известно, что программа "дворник-шеринг" распространится и на другие районы города.