ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:21

Володин: Законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят для доработки

фото ЗакС политика Володин: Законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят для доработки

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что инициатива, предполагающая введение QR-кодов для посещения общественных мест, будет временно исключена из повестки для того, чтобы внести в неё необходимые коррективы.

- Законопроект о QR‑кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения для доработки, - уточнил председатель федерального парламента.

Ранее 14 января вице-премьер Татьяна Голикова известила, что правительство РФ и "Единая Россия" решили отложить принятие обозначенного законопроекта. Это обосновывается тем, что он разрабатывался под COVID-штамм "дельта", однако приход "омикрона" меняет эпидемическую картину, поэтому инициативу следует подстроить под текущие события.

Проект закона о QR-кодах Госдума уже успела принять в двух чтениях.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама