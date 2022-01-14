Володин: Законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят для доработки

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что инициатива, предполагающая введение QR-кодов для посещения общественных мест, будет временно исключена из повестки для того, чтобы внести в неё необходимые коррективы.

- Законопроект о QR‑кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения для доработки, - уточнил председатель федерального парламента.

Ранее 14 января вице-премьер Татьяна Голикова известила, что правительство РФ и "Единая Россия" решили отложить принятие обозначенного законопроекта. Это обосновывается тем, что он разрабатывался под COVID-штамм "дельта", однако приход "омикрона" меняет эпидемическую картину, поэтому инициативу следует подстроить под текущие события.

Проект закона о QR-кодах Госдума уже успела принять в двух чтениях.