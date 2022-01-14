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Правительство РФ решило отложить принятие законопроекта о QR-кодах

фото ЗакС политика Правительство РФ решило отложить принятие законопроекта о QR-кодах

Члены российского правительства совместно с "Единой Россией" пришли к выводу о нецелесообразности принятия законопроекта о введении QR-кодов во втором чтении, учитывая складывающуюся эпидемическую ситуацию, известила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - приводит РИА "Новости" заявление Голиковой.

Вице-премьер уточнила, что изначально инициатива готовилась как мера реагирования на распространение дельта-штамма COVID-19, однако, учитывая приход "омикрона", "сейчас это будут новые вызовы".

Голикова также обозначила поправки, которые внесёт правительство ко второму чтению проекта федерального закона о QR-кодах:

  • с 1 февраля граждане по-прежнему смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест; 
  • Миннздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации; 
  • военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

Напомним, ранее депутаты Госдумы отклонили законопроект о введении QR- кодов для пользования поездами и самолетами, зато приняли в первом чтении похожую инициативу, делающую необходимыми QR-коды для посещения публичных мест.


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