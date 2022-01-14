Экс-депутат Тугов стал зампредом комитета по соцполитике

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Тугов стал заместителем председателя комитета по социальной политике, следует из данных на сайте ведомства. Там же сказано, что экс-парламентарий получил место в декабре 2021 года. Тугов в новой должности курирует вопросы семейной и демографической политики, опеки и попечительства, уточняется на сайте комитета.

Ранее зампредом ведомства была Елена Фидрикова. Она в декабре стала руководителем ведомства. Прежний председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков в сентябре 2021 года избрался депутатом ЗакСа.

Напомним, Тугов в 2016 году стал депутатом петербургского парламента. Он выдвигался от "Единой России". В 2021 году Тугов принял участие в выборах, но в ЗакС не прошел.

До парламента он был муниципальным депутатом в МО "Пулковский меридиан". Еще ранее, в 2012–2014 годах, Тугов трудился в аппарате губернатора, когда главой города был Георгий Полтавченко.

София Саттарова