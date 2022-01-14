Академию танца Бориса Эйфмана в парке "Тучков буян" построят до 2024 года

Строительство нового здания Академии танца Бориса Эйфмана закончат до 2024 года, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 14 января на пресс-конференции, посвященной культурной жизни города в 2022 году.

- Это действительно уникальное совершенно место, уникальный проект. Появление нового театра в Санкт-Петербурге. Буквально на праздниках прошли очередные концерты театра Бориса Эйфмана. Пользуются всегда популярностью среди петербуржцев. С радостью ждем появления этого нового театра, который будет находиться в парке на "Тучков буяне" в рамках реконструкции этой зоны, - рассказал вице-губернатор.

Он добавил, что набережную от Биржевого моста реконструируют, а также организуют подземный переход под площадью Лихачева и подземный паркинг.

Ранее стало известно, что на месте планируемого парка возведут Судебный квартал — комплекс зданий Верховного суда и Судебного департамента, хотя изначально выбирали другое место для строительства. В начале недели "Русская служба Би-би-си" сообщила, что президент отменил план по строительству парка "Тучков буян", но в Смольном эту информацию опровергли, заявив, что новый парк в Петроградском районе все же появится. Размеры зеленой зоны в администрации губернатора уточнять не стали и предложили обратиться в управление делами президента. В Кремле журналистов отправили обратно в Смольный, пояснив, что на спорной территории будет и парк, и Судебный квартал.