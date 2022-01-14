Проект полной реставрации "Невской мануфактуры" подготовят к осени 2022 года

Проектная документация комплексной реставрации сгоревшей весной 2021 года "Невской мануфактуры" подготовят к осени текущего года, уведомил 78.ru глава КГИОП Сергей Макаров.

Над задачей работает специальная группа, в которую входят эксперты в сфере строительства и архитектуры. Первая их встреча прошла перед Новым годом, в ходе заседания представили предварительные итоги по состоянию здания.

"Выводы следующие: здание ещё нужно дообследовать, так как нужно разобрать завалы после пожара. В целом есть участки стен, которые стоят под собственным весом и у которых отклонение не выше допустимого, поэтому компании, которая будет работать у собственника здания, предстоит провести противоаварийные работы, укрепить их. Есть части стен, которые можно будет использовать в качестве самонесущих при дальнейшей реставрации здания", — рассказал о состоянии "Невской мануфактуры" Макаров.

Руководитель КГИОП добавил также, что финансирование работ по восстановлению комплекса зданий будет осуществляться за счёт компании-собственника.

"У собственника здания серьёзная компания с именем, которая занимается обследованием и, если всё сложится, то она будет заниматься и дальнейшим восстановлением здания", — заключил Макаров.

Напомним, что один из самых крупных пожаров в новейшей истории Петербурга почти полностью уничтожил дореволюционное здание "Невской мануфактуры" в апреле прошлого года. Многодневный пожар приходилось тушить с привлечением военной авиации. При исполнении долга погиб спасатель, награжденный городским правительством посмертно.

Гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель находятся под стражей. Компанию обязали восстановить здание-памятник до середины 2025 года.