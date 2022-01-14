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Концертный зал Aurora оштрафовали после не согласованного со Смольным выступления Васи Обломова

фото ЗакС политика Концертный зал Aurora оштрафовали после не согласованного со Смольным выступления Васи Обломова

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей администрацию концертного зала Aurora, расположенного на Пироговской набережной, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Нарушением сочли то, что концерт Васи Обломова, состоявшийся в середине октября и собравший 162 посетителя, организаторы не согласовали с чиновниками из комитета по культуре.

Наказание назначено по "коронавирусной" статье 20.6.1 КоАП о нарушении режима повышенной готовности, введенной весной 2020 года в связи с началом пандемии. В декабре на аналогичном нарушении попались устроители концерта группы "25/17" в Гигант-холле.


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