В ходе протестов в Казахстане погибла молодая россиянка

Российское посольство в Казахстане сообщило через свой аккаунт в Facebook, что в ходе уличных волнений в среднеазиатской стране, охвативших ее в начале января, была убита 26-летняя россиянка по имени Мария Ким. Утверждается, что нападение на молодую женщину случилось в городе Тараз Жамбыльской области вечером 6 января, когда она выходила с работы. Подчеркивается, что преступление было делом рук бандитов. У Марии Ким осталось трое детей.

"Генконсульство России в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, ее родными и близкими. Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье М.В. Ким материальной помощи", - вместе с приносимыми близким соотечественницы соболезнованиями говорится в сообщении.

Российское посольство настаивает на скрупулезном расследовании обстоятельств убийства и строгом наказании виновных, для чего были направлены официальные запросы в силовые ведомства соседней республики.

Напомним, что социально-экономические протесты против повышения цен на топливо в Казахстане после удовлетворения требований протестующих 5 января переросли в беспорядки с погромами, захватами и поджогами административных зданий, разграблением магазинов и нападениями на силовиков. Вечером того же дня страны - участницы ОДКБ по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева ввели в Казахстан миротворческий контингент. Токаев несколько раз успел заявить, что его страна стала жертвой спланированной из-за рубежа террористической атаки.