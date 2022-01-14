Проходку тоннеля в сторону "Брестской" начнут в феврале

В рамках строительства коричневой Красносельско-Калининской линии петербургского метро проходка тоннеля в сторону будущей станции "Брестская" начнется в середине февраля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на руководителя проекта Алексея Гуслинского. Проходческому щиту предстоит преодолеть 850 метров в сторону "Брестской", на запад. Каких-либо непредвиденных трудностей на ближайшем этапе работ Гуслинский не ждет.

В начале недели в Смольном объявили о соединении "Путиловской" и "Юго-Западной" общим тоннелем. Подробностями этого процесса поделился 14 января на своей странице в "ВКонтакте" профильный вице-губернатор Максим Соколов.

"Проходческий щит начал свою работу у станции "Юго-Западная" в марте прошлого года. Несмотря на огромные габариты (5,6 метроав диаметре), он должен был следовать строго по маршруту. Не допускалось отклонение даже на несколько сантиметров – щит пришел точно в цель", - написал чиновник.

"Казаковскую" и "Юго-Западную" обещают открыть в 2024 году.

фото: Максим Соколов / ВКонтакте